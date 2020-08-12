Футбольный матч «Зенит-Ижевск» - «КАМАЗ» отменили из-за коронавируса

Фото: ФК "ЗЕНИТ-ИЖЕВСК"

В Ижевске из-за коронавируса отменили футбольный матч местного «Зенита» и команды из Набережных Челнов «КАМАЗ». Об этом сообщил директор ижевского клуба.

- В рамках подготовки к игре после проведения планового тестирования на коронавирус у группы наших футболистов и тренеров был выявлен сомнительный результат. Данная информация сразу была передана в Роспотребназдор для дополнительной проверки. В связи с этим было принято решение уведомить администрацию Лиги рассмотреть вопрос об отмене матча, - сообщил Дмитрий Кайгородов, директор клуба.

При этом в случае подтверждения сомнительных результатов команда скорее всего будет вынуждена уйти на карантин.

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