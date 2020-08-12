Служебная собака в Удмуртии помогла задержать преступника по «горячим» следам

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии служебная собака помогла задержать преступника по «горячим» следам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Ночью в полицию Глазова поступило сообщение от руководства продуктового магазина: неизвестный проник в магазин и похитил алкогольную продукцию. На место выехали сотрудники, к розыску злоумышленника была привлечена служебная собака по кличке Найт. Собака напала на след и привела сотрудников к супермаркету, где мужчина также проник на склад. С мест происшествий были изъяты записи с камер наблюдения, - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан в ту же ночь, им оказался 29-летний уроженец Глазова, ранее судимый за кражи и грабежи.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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