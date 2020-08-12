Мошенники похитили у пенсионерки из Ижевска более 1 млн рублей

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В полицию Ижевска обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что в сети увидела объявление о выплате гражданам дивидендов известной компанией и оставила на сайте персональные данные и номер телефона. Через несколько месяцев ей позвонил неизвестный и представился сотрудником этой компании. Но вместо дивидендов он предложил заработать на бирже. Для начала женщине нужно было перевести 300 тысяч рублей, она оформила кредит и перевела деньги. Далее она оформила еще несколько кредитов и переводила на разные счета, - говорится в сообщении.

Через некоторое время ее попросили оформить страховку за 190 тысяч рублей, эти деньги женщина заняла у родственников, а после повторной просьбы она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба составила 1 100 000 рублей.

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