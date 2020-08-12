Водитель мотороллера погиб в ДТП на трассе Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Удмуртии на 28 километре автодороги «Ижевск-Ува» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 28-летний водитель машины «Рено Логан» врезался в попутно двигающийся мотороллер, за рулем которого был 72-летний мужчина, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель мотороллера погиб. По данному факту ведется расследование.
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