16-летний житель Удмуртии с ножом напал на семейную пару

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Его обвиняют в разбое и покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, около 3-4 часов ночью на 9 августа молодой человек проник в дом 40-летнего мужчины и 36-летней женщины в целях хищения имущества. Злоумышленник напал на супругов и нанес женщине несколько ножевых ранений в лицо и шею. Мужчина, который проснулся от криков жены, оказал сопротивление молодому человеку, после чего он скрылся. Его задержали сотрудники Росгвардии, - сообщает пресс-служба.

В рамках следственных действий осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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