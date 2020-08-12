В Общественной палате России оценили идею увеличить отпуск многодетным семьям

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В Общественной палате России прокомментировали предложение увеличить родителям трех и более детей ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на председателя Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирину Волынец.

- Инициатива замечательная: это очень хорошая прямая поддержка многодетных семей. Люди, у которых пока еще один или два ребенка, могут стремиться к многодетности. При этом государство должно принять участие в выплате таких отпускных во избежание дискриминации многодетных семей со стороны работодателя, - отметила Ирина Волынец.

По ее словам, если работодатель все-таки будет оплачивать дополнительные семь дней, то государству нужно стимулировать поставщика этих рабочих мест путем, например, сниженного налогообложения многодетных семей либо другим способом.

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