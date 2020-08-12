Вдоль дорог в Завьяловском районе Удмуртии начали уничтожать борщевик

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

В Завьяловском районе (Удмуртия) вдоль дорог начали уничтожать борщевик. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Подрядчику предстоит только в Завьяловском районе обработать обочины вдоль 15 автодорог. Всего в республике подлежат обработке 76 трасс. При проведении работ будет использовано несколько методов - механическая обработка аэрозолем, с помощью автомобиля, а также ручным способом с помощью распылителя, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что применяемые вещества не опасны для людей, но опасны для растений. Эффект от обработки наступает уже на третий день, полное увядание происходит в течение двух недель. В случае, если на участках будут обнаружены свежие всходы – растения вновь подвергнут обработке.

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