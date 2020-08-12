С 15 августа в Удмуртии открывается сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь

Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

В Удмуртии с 15 августа открывается сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- В это время обычно охотятся на различные виды уток, боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), водоплавающая дичь (гуси, утки, лысуха, камышница), болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гаршнеп, коростель), полевая дичь (перепел, вяхирь), - говорится в сообщении.

Охотников просят соблюдать требования охоты, техники безопасности и пользоваться средствами индивидуальной защиты в целях профилактики коронавируса.

Сезон охоты продлится до 15 ноября, для пресечения и выявления нарушений правил охоты в Удмуртии будут проводится рейды.

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