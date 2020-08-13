Погода в Ижевске на 13 августа: до +19 градусов, пасмурно

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 13 августа. Август не хочет радовать нас солнцем, а «Комсомолка» расскажет подробнее, что нас ждет в этот прекрасный день.

Так, по данным регионального Гидрометцентра, днем ожидается до +17…+19 градусов, а ночью до +6... +8 градусов. Дождей не обещают, но солнце будет выглядывать редко. Ветер западный, 4-9 м/с.

По данным сервиса «Яндекс погода», днем 13 августа будет +18…+19 градусов, облачно, ночью +10…+12 градусов.

Желаем вам хорошего дня!

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