Статистика по коронавирусу в Удмуртии за 13 августа: 25 новых случаев заражения и 14 человек в тяжелом состоянии

Фото: Алена Селезнева

На утро 13 августа в Удмуртии зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 26 человек. Об этом сообщает опрештаб республики.

- Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, по 5 случаев зарегистрировано в Воткинске и Вавожском районе, по 3 случая — в Глазове и Можге, по одному случаю — в Воткинском, Завьяловском, Малопургинском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 308 в удовлетворительном состоянии, 97 средней степени тяжести, 14 в тяжелом состоянии.

Всего на 13 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 706 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 232 человека выздоровели, 55 летальных случаев.

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