До сентября в Ижевске на улице Новая Восьмая ограничат движение транспорта

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске на улице Новая Восьмая ограничат движение транспорта до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Движения не будет по ул. Новая Восьмая, на участке дороги от жилого дома № 17а по ул. Холмогорова до дома № 21а по ул. Холмогорова с 08:00 17 августа до 00:00 26 сентября, - говорится в сообщении.

На участке проведут работы по строительству сетей водоотведения на ул. Новая Восьмая специалисты «Ижводоканала».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В сентябре (очень будем надеяться на это) пройдет «Рыжий фестиваль». Но уже в августе можно принять участие в онлайн-конкурсах.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии за 13 августа: 25 новых случаев заражения и 14 человек в тяжелом состоянии.

- Трактор с косилкой задавил пенсионера в Глазовском районе.