За сутки мошенники похитили у жителей Удмуртии почти 2,4 млн рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

В полицию Удмуртии за минувшие сутки обратились 15 местных жителей с заявлениями о хищении денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Больше всего заявления поступили от жителей Ижевска, Воткинска, Камбарки и поселка Балезино. В нескольких случаях мошенники похитили деньги под предлогом продажи или покупки товара в интернете. 230 тысяч рублей было похищено у 63-летней ижевчанки под предлогом покупки квартиры, - говорится в сообщении.

Общая сумма похищенных накоплений за сутки составила 2 миллиона 398 тысяч рублей. В настоящее время по ряду фактов хищения денежных средств возбуждены уголовные дела, по остальным фактам проводится проверка.

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