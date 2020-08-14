По деревне Шарканского района Удмуртии гуляет медведь

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Жители деревни Пыжьягурт Шарканского района обнаружили не далеко от населенного пункта медведя. Об этом сообщается на сайте администрации района. Сотрудники Минприроды проверили предположительное место обитание хищника.

Также жалобы от жителей деревни поступили в связи с пропажей овец. Специалисты отметили, что овцы часто пасутся без присмотра, поэтому гибель может быть как от лап хищника, так и от беспризорных собак.

В данный момент Минприроды Удмуртской Республики совместно с егерями Шарканского районного общества охотников и рыболовов делают всё возможное, чтобы медведь не появился на территории населенных пунктов.

Специалисты напоминают, что при встрече с диким животным нельзя вступать с ним в контакт, резко двигаться и стоять у него на пути.

Единый пункт диспетчерского управления Минприроды УР, который осуществляет функцию по оперативному приёму сообщений граждан, работает круглосуточно: 8-800-100-94-00, (3412) 72-34-41.

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