Директор центра туризма и ремесел Удмуртии нанимала в фирму фиктивных сотрудников

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Первомайский районный суд Ижевска привлек к ответственности директора АУК «Национальный центр туризма и ремесел» за служебный подлог.

Женщина воспользовалась служебными полномочиями и наняла на работу четырех граждан, которые не исполняли своих обязанностей и не посещали место работы.

По решению суда уголовное дело закрыто. Директор получила штраф в размере 10 тыс. рублей.

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