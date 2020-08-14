Директор центра туризма и ремесел Удмуртии нанимала в фирму фиктивных сотрудников

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Первомайский районный суд Ижевска привлек к ответственности директора АУК «Национальный центр туризма и ремесел» за служебный подлог.
Женщина воспользовалась служебными полномочиями и наняла на работу четырех граждан, которые не исполняли своих обязанностей и не посещали место работы.
По решению суда уголовное дело закрыто. Директор получила штраф в размере 10 тыс. рублей.
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