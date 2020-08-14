Полкилограмма наркотиков обнаружили у ижевчанина

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13 августа сотрудниками полиции был задержан 39- летний ижевчанин. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли 533 грамма наркотиков. Об этом сообщает пресс - служба УМВД России по Ижевску.
Уголовное дело возбуждено по ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»). Сейчас сотрудники полиции устанавливают людей, причастных к культивированию наркосодержащего растения. Подозреваемые находится под подпиской о невыезде.
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