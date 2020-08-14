Еще один человек скончался от коронавируса в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом, 29 человек выписали. Об этом сообщает оперштаб республики.

- Диагноз подтвердился у 20 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, 2 жителей Сарапульского района, по одному случаю в Глазове и Киясовском районе, - говорится в сообщении.

Также еще один человек с подтвержденным коронавирусом скончался – мужчине было 63 года. Состояние заболевших: 296 в удовлетворительном состоянии, 108 средней степени тяжести, 14 в тяжелом состоянии.

Всего на 14 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 735 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 261 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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