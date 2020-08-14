Полицейские Удмуртии задержали подозреваемого в серии поджогов машин

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В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов машин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- С конца июня по август 2020 года в полицию поступило 9 сообщений о возгорании машин. Во всех случаях было установлено, что причиной возгорания явился поджог. Шесть фактов были зарегистрированы в Октябрьском районе, три в Индустриальном районе Ижевска. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 31-летний ранее судимый житель Малопургинского района. Он был задержан при попытке совершения очередного поджога, - говорится в сообщении.

Также было установлено, что мужчина поджигал случайные машины, при этом был в состоянии опьянения.

На данный момент возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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