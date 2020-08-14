Две ижевчанки заблудились в лесу Удмуртии

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Спасатели искали заблудившихся ижевчанок в лесу Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
- Две ижевчанки выехали в лес в Якшур-Бодьинском районе на автобусе не впервые, но в этот раз они заблудились. К счастью, у одной из них был телефон, он помог спасателям в поисках. Женщины постоянно были на связи. Ижевчанок нашли по белому платку, который был на голове у одной из них, он привлек внимание в темноте, - говорится в сообщении.
Женщин нашли быстро и довезли до дома.
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