Жительницу Удмуртии осудили за уклонение от уплаты налогов в размере более 3 млн рублей

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В Удмуртии вынесли приговор 33-летней местной жительнице, которая обвинялась в уклонении от уплаты налогов в размере более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В апреле 2018 года обвиняемая в качестве индивидуального предпринимателя подала налоговую декларацию по итогам второго квартала года с искаженными данными. Тем самым уклонилась от уплаты налога в федеральный бюджет на сумму 3 131 694 рублей, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела проведена судебная экспертиза, допрошены свидетели, наложен арест на имущество обвиняемой. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства. Кроме того, по решению суда с нее взыскана в федеральный бюджет вся сумма неуплаченного налога.

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