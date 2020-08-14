Рабочая комиссия проверила ремонт на улице Клубная в Ижевске

Фото: Дороги Удмуртии

В Ижевске рабочая комиссия проверила ремонт на улице Клубная. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- Протяженность объекта составила 1,88 км, специалисты заменили дорожное полотно, уложили два слоя асфальта, а также предстоит отремонтировать тротуары. В ходе работ выяснилось, что местами нужно менять основание дороги. Также в ходе рабочей комиссии было принято решение: обустроить новый пешеходный переход на пересечении ул. Клубная с ул. Кузебая Герда, проложить к нему тротуары вдоль автостоянки и рынка. Новые тротуары появятся на участках от ул. Новостроительная до ул. Оружейника Драгунова, и от ул. Оружейника Драгунова до ул. Саранская, - говорится в сообщении.

На данный момент готовность объекта составляет 78%, все замечания и предложения участников рабочей комиссии были занесены в акт. До момента сдачи улицы специалистам предстоит все исправить. Работы выполняются в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Водителей просят быть внимательными на участке и следовать установленным дорожным знакам.

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