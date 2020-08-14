Около 1,3 млн рублей похитили мошенники у двух ижевчанок

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В полицию Ижевска обратились 60-летняя пенсионерка и 42-летняя медсестра одной из больниц с заявлениями о хищении денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В обоих случаях женщинам поступили звонки от лже-сотрудников банков, которые рассказывали, что на имя потерпевших пытаются оформить кредит. Женщинам предлагалось оформить еще один кредит, а после обналичить средства в банкоматах города и перевести на указанные злоумышленниками счета, - говорится в сообщении.

В результате у пенсионерки было похищено 345 тысяч рублей, у медсестры 949 тысяч рублей. По данному факту хищения денег у пенсионерки возбуждено уголовное дело, по второму случая проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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