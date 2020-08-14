Tele2 выпустила социальный отчет за 2019 год

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Tele2 подвела итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2019 год. В отчетный период компания продолжила развивать социальное предпринимательство в России, сокращать разрыв в освоении цифровых технологий разными поколениями и запускать инновационные для рынка продукты. Тем самым Tele2 способствует улучшению качества жизни миллионов абонентов, содействует обмену информацией и создает равные перспективы для разных пользователей.

Корпоративная социальная ответственность проникает во все аспекты деятельности компании. Социальный отчет описывает, как принципы КСО реализуются в техническом развитии сети, ведении бизнеса, работе с персоналом, региональной деятельности и взаимодействии с фондом «Навстречу переменам». Как бы Tele2 ни переосмысляла свою роль в телекоме, «внимание к социальным проблемам, забота о социальных предпринимателях и просто человеке оставались неизменными», говорится в отчете.

С самого начала работы в России Tele2 поддерживала малый и средний бизнес. Вместе с фондом «Навстречу переменам» Tele2 ежегодно проводит конкурс, выбирает лучших и поддерживает талантливых социальных предпринимателей. Среди новаторских проектов – продвижение инклюзивных театров, разработка приложений для диагностики заболеваний, создание службы поддержки по вопросам детской сексуальной безопасности. В 2019 году в состязании приняли участие более 350 социальных предпринимателей. Пять самых талантливых авторов выиграли конкурс и получили финансовую помощь в размере по 1,2 млн рублей, а также консультационную поддержку сотрудников Tele2 и партнеров фонда.

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В регионах Tele2 реализует благотворительные и волонтерские инициативы, которые позволяют людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общественную жизнь. Оператор оказывает благотворительную помощь институциональным учреждениям социальной направленности – детским домам, реабилитационным центрам, клиническим больницам. Масштаб и регулярность участия в таких проектах указывают на системный подход компании к корпоративному волонтерству.

- Корпоративная социальная ответственность не носит в Tele2 случайного характера. Мы определили четкую стратегию развития КСО, придали этой деятельности системность, интегрировали социальные проекты в продуктовую стратегию, техразвитие и повседневную жизнь компании. Это позволяет нам говорить о том, что вместе с регионами мы запустили глубинные механизмы преобразований. Все наши инициативы – от поддержки предпринимателей фонда до создания честных продуктов или установки базовой станции для эффективной работы поискового отряда – способствуют улучшению мира вокруг. Вместе с тем мы как оператор связи помним о том, что в наших силах предложить удобство цифрового мира всем пользователям. Мы открываем эти возможности пожилым людям, консерваторам и тем, кто живет в отдаленном поселке, но с помощью онлайн-сервисов хочет стирать любые границы. Все это доказывает, что КСО и устойчивое развитие являются частью ДНК компании, тесно связаны со стратегией и бизнес-целями Tele2, - отметил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.