16 августа в Ижевске на нескольких улицах будет ограничено движение транспорта

Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии

В Ижевске 16 августа, в воскресенье, ограничат движение на Набережной пруда и еще нескольких улицах в связи с забегом по лестнице. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

- С 10:00 до 12:00 будет ограничено движение по улицам Милиционная, Максима Горького и Красной. Участникам забега «Бег в гору» предстоит преодолеть дистанцию пробегут вверх от Набережной зодчего Дудина к пешеходному мосту через улицу К. Маркса! Протяженность дистанции около 700 метров, - говорится в сообщении.

Кстати, принять участие могут любителей бега, кроссфита и анаэробных нагрузок. Все участники получат памятные наградные необычные знаки! Регистрирация на сайте kalashnikov.sport.

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