Двух индивидуальных предпринимателей из Удмуртии обвиняют в производстве опасной продукции

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего и 42-летнего жителей Ижевска. Их обвиняют в производстве опасной для жизни и здоровья продукции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что с 27 мая 2019 года по 16 января 2020 года обвиняемые, являвшиеся индивидуальными предпринимателями, организовали производство фальсифицированной молочной продукции. Далее продукция под видом сливочного масла поставлялась в организации розничной торговли и на предприятия питания Ижевска, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведены осмотры и выемки. По результатам экспертизы в изъятых образцах продукции содержатся бактерии, которые влекут возникновение и распространение инфекционных заболеваний и иные опасные для здоровья человека последствия.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

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