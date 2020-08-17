В ходе проверок полицейскими в Удмуртии выявлено более 100 случаев избиения детей

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Полицейскими в Удмуртии в ходе проверки было выявлено 108 случаев избиения подростков родителями. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ходе мероприятия было проверено 1948 лиц, состоящих на учете из них 616 родителей или законных представителей, не исполняющие обязанности по воспитанию детей. Так было выявлено 108 административных правонарушений по фактам нанесения побоев, 88 нарушений по содержанию и воспитанию детей и 9 фактов вовлечения подростков в употребление алкоголя, - говорится в сообщении.

Также по итогам проверки было поставлено на учет 220 лиц, из них 196 «семейных дебоширов».

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