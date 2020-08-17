Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Спасатели в Удмуртии помогли мужчине, который упал в овощную яму

Мужчина, спускаясь в яму, оступился и упал
Дарья ПорсеваДарьяПорсева
КомментироватьОставить комментарий
Фото: ПСС по Удмуртии

Фото: ПСС по Удмуртии

В Удмуртии спасатели помогли местному жителю выбраться из овощной ямы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 81-летний мужчина, спускаясь в овощную яму, в частном доме в Завьялово, оступился и упал вниз, повредив ногу. Сам он встать не смог, его жена вызвала спасателей, - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели оказали мужчине первую помощь, уложили на носилки, при помощи альпснаряжения транспортировали пострадавшего из кессона и передали врачам скорой помощи.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В ходе проверок полицейскими в Удмуртии выявлено более 100 случаев избиения детей.

- Доброе утро, дорогие читатели! Настраиваемся на рабочий день и смотрим погоду на день.

Жители Удмуртии