Спасатели в Удмуртии помогли мужчине, который упал в овощную яму

Фото: ПСС по Удмуртии

В Удмуртии спасатели помогли местному жителю выбраться из овощной ямы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 81-летний мужчина, спускаясь в овощную яму, в частном доме в Завьялово, оступился и упал вниз, повредив ногу. Сам он встать не смог, его жена вызвала спасателей, - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели оказали мужчине первую помощь, уложили на носилки, при помощи альпснаряжения транспортировали пострадавшего из кессона и передали врачам скорой помощи.

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