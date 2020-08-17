44-летний ижевчанин обвиняется в убийстве брата

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- В ночь с 14 на 15 августа 44-летний мужчина в состоянии опьянения разозлился на просьбу младшего брата лечь спать и не мешать детям, которые были в квартире, и ударил его ножом в сердце. Потерпевший скончался при доставлении в больницу, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено места происшествия, допрошены свидетели, злоумышленник задержан. Следователем готовятся материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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