Жителя Удмуртии осудили за поджог многоквартирного дома

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В Игринском районном суде (Удмуртия) вынесли приговор местному жителю за поджог многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- В мае 2020 года мужчина был в подъезде дома, где жил, на почве неприязненных отношений к жильцам, он решил поджечь подъезд. Он вынес одеяло из своей квартиры, положил на пол и поджег его, а после скрылся с места преступления, - говорится в сообщении.

Очаг возгорания был обнаружен жильцами. С учетом того, что мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, является инвалидом 2 группы, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно с возложением на осужденного исполнения определенных обязанностей. Приговор не вступил в силу.

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