За минувшие сутки у жителей Удмуртии похитили 1,8 млн рублей

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В Удмуртии за минувшие сутки у местных жителей с банковских счетов похитили 1 миллион 875 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратились 22 жителя с заявлениями о хищении денег. В большинстве случаев заявления поступили от ижевчан, жителей Воткинска, Глазова, Кизнерского, Сюмсинского и Малопургинского районов. Возраст потерпевших – от 21 до 86 лет. Мошенники похищали деньги под различными предлогами, - говорится в сообщении.

На данный момент по ряду фактов хищения денежных средств возбуждены уголовные дела, по остальным фактам проводится проверка.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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