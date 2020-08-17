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Глава Удмуртии попросил МВД усилить контроль в парках и скверах в городах республики. Просьбу он озвучил на аппаратном совещании 17 августа, в понедельник.

- Ко мне поступает много обращений от жителей с жалобами на шумные компании, которые по вечерам собираются в общественных пространствах, где недавно закончилась реконструкция, - в сквере оружейника Драгунова, на набережных в Ижевске, Глазове, Сарапуле. Они распивают спиртные напитки и портят имущество. Это недопустимая ситуация. Прошу МВД усилить контроль в этом направлении, - отметил Александр Бречалов.

Кстати, с 1 августа в Удмуртии вступил в силу закон о «наливайках». Теперь заведения в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях смогут продавать алкоголь, только, если площадь зала обслуживания составляет 50 кв. м и больше. Остальным заведением предстоит прекратить продажу алкоголя или закрыться. По данным депутатов, в Ижевске была зарегистрирована 171 «наливайка» (данные на 2019 год).

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