«Муфтий республики содержательней главы района»: Александр Бречалов раскритиковал работу главы Ленинского района Ижевска

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Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу главы Ленинского района Рамиля Гайнуллина в понедельник, 17 августа, на аппаратном совещании.

- Я обращаюсь ко всем главам, вы должны решать проблемы, это ваша прямая обязанность. Я был в субботу на встрече в Ленинском районе, мы не решаем проблемы, общение с гражданами – это важно, большинство проблем можно решить без каких-то там бюджетов, административных включений, просто уделив внимание. Муфтий Удмуртии намного содержательней и деятельней, чем глава района, пусть он не обижается, - сказал Александр Бречалов.

Также глава республики отметил, что нужно пригласить муфтия Фаиза Габдуллаевича, чтобы он с коллегами провел мастер-класс, как организовывать какие-то изменения, как общаться с людьми и чтобы главы районов посмотрели.

- Мне женщина прислала письмо с отпиской главы Ленинского района, да по закону, но можно проблему решить, если бы это была личная проблема главы района, он бы ее решил, а так отписка, - заключил глава Удмуртии.

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