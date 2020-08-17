Пьяный водитель в Ижевске сбил пешехода, переходившего дорогу, и скрылся с места ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске 17 августа около 07:00 утра напротив дома №226 на улице Удмуртская водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Неустановленный водитель на неустановленной машине на регулируемом пешеходном переходе сбил 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги, - говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы, ее отвезли в реанимацию. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали водителя, а также нашли машину.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

При этом у водителя имелись признаки опьянения, по факту ДТП проводится расследование.

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