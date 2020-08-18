Статистика по коронавирусу в Удмуртии 18 августа: 30 новых случаев заражения и 19 человек в тяжелом состоянии

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на 18 августа зарегистрировали 30 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали еще 28 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, 6 жителей Малопургинского района, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Воткинска, 1 жителя Можги, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 318 в удовлетворительном состоянии, 142 средней степени тяжести, 19 в тяжелом состоянии. Всего на 18 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 314 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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