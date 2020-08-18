Не менее 60% населения Удмуртии планируют поставить прививки от гриппа

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В Удмуртии планируют поставить прививки от гриппа не менее 60% населения республики. Об этом сообщил министр здравоохранения Георгий Щербак.

- Охват профилактическими прививками против гриппа в этом сезоне для категорий групп риска – не менее 75%. Учитывая это, количество подлежащих вакцинации против гриппа составит 900 573 человека. Первая поставка вакцины против гриппа в республику ожидается с 26 по 31 августа. Поступит 290 831 доз вакцины, - отметил министр.

При этом он отметил, что прививки начнут ставить уже в начале сентября.

- Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до года, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа, обычно в осенний период, - заключил Георгий Олегович.

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