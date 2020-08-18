Суд рассмотрит дело 29-летнего жителя Удмуртии, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского

Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, который чуть не задавил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 9 июня ночью обвиняемый в состоянии опьянения был за рулем машины. Когда на парковке к нему подошли инспекторы ДПС, он попытался скрыться, после чего во время преследования, развернувшись, врезался в патрульную машину. Получив сообщение о нарушителе, начальник отдела ДПС начал преследование, когда он подошел к машине и открыл дверь, обвиняемый вывернул руль и стал двигаться задним ходом. Таким образом он протащил полицейского по дороге. После этого обвиняемый скрылся, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело направлено в суд. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, штраф 30 тысяч рублей и лишение прав управления на срок 1 год 8 месяцев за управление машиной в нетрезвом виде.

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