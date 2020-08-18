«Ходит за девушками и лапает их»: горожан возмутило поведение мужчины на Центральной площади Ижевска

Фото: vk.com/zlou18
В одной из групп Ижевска на днях появился гневный пост от анонимного пользователя. Он пишет, что на Центральной площади города ходит мужчина и распускает руки.
- Это нормально ли, что по среди белого дня ходить за девушками и лапать их за пятую точку, тем более на центральной площади, - написано в посте.
Комментаторы разделились на два лагеря, кто-то поддержал пользователя, кто-то осуждал.
- Что значит «тем более на центральной площади»? То есть, если бы не на центральной, то ещё терпимо?
- Вас не лапают вы беситесь, вас лапают вы беситесь, одним словом женщины
- Кошмар что творится
- вам жалко что ли? считайте это комплиментом))
При этом автор поста прикрепил фотографию предполагаемого «маньяка».
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