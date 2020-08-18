«Ходит за девушками и лапает их»: горожан возмутило поведение мужчины на Центральной площади Ижевска

Фото: vk.com/zlou18

В одной из групп Ижевска на днях появился гневный пост от анонимного пользователя. Он пишет, что на Центральной площади города ходит мужчина и распускает руки.

- Это нормально ли, что по среди белого дня ходить за девушками и лапать их за пятую точку, тем более на центральной площади, - написано в посте.

Комментаторы разделились на два лагеря, кто-то поддержал пользователя, кто-то осуждал.

- Что значит «тем более на центральной площади»? То есть, если бы не на центральной, то ещё терпимо?

- Вас не лапают вы беситесь, вас лапают вы беситесь, одним словом женщины

- Кошмар что творится

- вам жалко что ли? считайте это комплиментом))

При этом автор поста прикрепил фотографию предполагаемого «маньяка».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- В Ленинском районе Ижевска по инициативе жителей благоустроят территорию у пруда.