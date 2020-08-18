«Это, безусловно, правильное решение»: в Госдуме прокомментировали предложение о закрытие кальянных до конца года

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В Госдуме прокомментировали предложение закрыть кальянные до конца 2020 года, чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николая Говорина.

- Это, безусловно, правильное решение. Сейчас принят закон, который позволяет регулировать работу кальянных в рамках закона о табаке. То есть в перспективе кальяны в общественных местах будут подлежать закрытию, использование кальянов в ресторанах, кафе будет запрещено, а курение кальянов будет личным делом каждого человека, - отметил Николай Говорин.

При этом он отметил, что курение кальянов в общественных местах является дополнительным фактором риска распространения вирусных заболеваний.

- Важно в данной ситуации не просто до конца года закрыть, законодательство позволяет сейчас закрывать их по существу, - заключил собеседник.

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