За 2019 год глава Удмуртии заработал 18,22 млн рублей

Фото: Амир Закиров

Глава Удмуртии отчитался о доходах за 2019 год. Документ был опубликован на сайте главы и правительства республики.

Так, за 2019 год Александр Бречалов заработал 18,22 млн рублей с учетом продажи недвижимости. Доход главы за 2018 год составил 4,53 млн рублей. В собственности у Александра Владимировича имеется квартира площадью 149,5 кв. м и автомобиль Volkswagen 7HC Multivan (микроавтобус).

У жены главы Удмуртии доход за год составил 14,57 млн рублей (на 10,62 млн рублей больше, чем в 2018 году). В ее собственности есть квартира, жилой дом, а также три земельных участка.

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