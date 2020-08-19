Члены правительства Удмуртии отчитались о доходе за 2019 год

Фото: Диля Ахмадишина

Члены правительства Удмуртии отчитались о доходах за 2019 год. Документы были опубликованы на сайте главы и правительства республики.

Так, больше всех заработал постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич – 4,62 млн рублей. В его собственности двух и трехкомнатные квартиры совместно с супругой, которая задекларировала доход в 1,28 млн руб.

Далее идет председатель правительства Ярослав Семенов – 4,37 млн рублей. В его собственности дачный земельный участок 1500 кв. м., дом 20,6 кв. м., доля в двух трехкомнатных и одной двухкомнатной квартирах, а также мотоциклом Kawasaki.

На третьем месте вице-премьер Анатолий Строков – 3, 45 млн рублей. В его собственности есть две квартиры и машина Kia Sportage.

Также руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов заработал за год 3,03 млн рублей, вице-премьер Александр Свинин – 2,85 млн рублей, вице-премьер Анастасия Муталенко 2,31 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, сколько за 2019 год заработал глава Удмуртии Александр Бречалов.

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