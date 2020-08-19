Мотоциклист столкнулся с «легковушкой» в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске напротив дома №107 по Воткинскому шоссе 18 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 19-летний водитель машины «ВАЗ-21074» и 34-летний водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулись, - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает!

Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, и после выполнения этих требований приступать к маневру.

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