Двух ижевчан осудят за организацию и проведение азартных игр

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске осудят двух местных жителей за организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что не позднее 2017 года 35-летний житель Ижевска купил 8 платежных терминалов с установленным ПО, предназначенным для проведения азартных игр. Терминалы он установил в арендованных помещениях в Ленинском и Первомайском районах. Позже он привлек к преступной деятельности 40-летнего знакомого. Так мужчины получали доходы, которые тратили на развитие преступной сети и на личные нужды, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели, с учетом собранных доказательств обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Министр культуры Удмуртии рассказал, когда откроются кинотеатры и театры региона.

- Сколько нарушений законодательства в области охоты и оборота оружия было выявлено в Удмуртии за время рейдов.

- Актуальные данные по коронавирусу за сутки уже на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.