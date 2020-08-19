Футбольной команде «Зенит-Ижевск» засчитали два технических поражения из-за карантина по коронавирусу

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Футбольной команде «Зенит-Ижевск» из-за карантина по коронавирусу и отмененных матчей засчитали два технических поражения. Об этом сообщили в официальной группе команды.

- Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение засчитать ФК «Зенит-Ижевск» два технических поражения за отмененные матчи с ФК «Камаз» и ФК «Крылья Советов-2» со счётом – 0:3, - написали в группе.

Техническое поражение было засчитано так как в регламенте не указано, что случаи заболевания коронавирусом являются обстоятельствами непреодолимой силы.

- Мы не питали иллюзий по поводу переноса матчей на другую дату. Решение КДК РФС было предсказуемым. В Регламенте все четко прописано. Другое дело, что в нашем обращении была просьба внести изменения в Регламент и признать Covid-19 форс-мажором, - отметил директор клуба Дмитрий Кайгородов.

Напомним, 14 августа стало известно, что футболисты и тренеры клуба «Зенит-Ижевск» ушли на карантин из-за положительного теста на коронавирус.

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