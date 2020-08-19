Школьницу из Ижевска осудили за распространение порнографии с участием 15-летней одноклассницы

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В Ижевске суд рассмотрел дело в отношении 16-летней школьницы, которая обвинялась в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Установлено, что девушка с телефона своего знакомого без его разрешения через соцсеть отправила себе на страницу сообщение с интимными фотографиями и видео 15-летней одноклассницы. После этого уже со своей страницы она отправила материалы четырем знакомым, - говорится в сообщении.

С учетом смягчающих обстоятельств (возраст обвиняемой, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики и привлечение к уголовной ответственности впервые) суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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