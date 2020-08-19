Ремонт дороги Нылга-Вавож в Удмуртии завершили

Фото: пресс-служба Мндортранса Удмуртии

В Вавожском районе (Удмуртия) завершился ремонт дороги Нылга-Вавож. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- Ремонт был на участке 5 км, работы начались в мае. Автодорога проходит через два населенных пункта – деревни Большая Докья и Яголуд. На участке специалисты обновили дорожное покрытие, уложили асфальт в два слоя, выполнены съезды, укреплены обочины, установлены дорожные знаки. Также на остановках общественного транспорта были установлены павильоны, - говорится в сообщении.

Участники комиссии подписали акт приемки объекта. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В регионе из 19 объектов сданы уже 15, на остальные продолжается ремонт.

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