Чемпионат России по велосипедному спорту пройдет в Сети парке Ижевска

Фото: Амир Закиров
С 21 по 23 августа в Ижевске на площадке Сети парка пройдет чемпионат России по велосипедному спорту в группе дисциплин BMX-Фристайл. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
Так, принять участие в чемпионате приедут около 50 спортсменов со всей страны.
Расписание:
21 августа, пятница — официальная тренировка среди мужчин и женщин;
22 августа, суббота — квалификация и подготовка к финалам;
23 августа, воскресенье — финалы.
По результатам соревнований будет сформирована основа состава сборной России.
Напомним, в прошлом году Сети парк принимал у себя этап отборочный этап чемпионата мира по памп-треку (подробнее).
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