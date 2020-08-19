Чемпионат России по велосипедному спорту пройдет в Сети парке Ижевска

Фото: Амир Закиров

С 21 по 23 августа в Ижевске на площадке Сети парка пройдет чемпионат России по велосипедному спорту в группе дисциплин BMX-Фристайл. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так, принять участие в чемпионате приедут около 50 спортсменов со всей страны.

Расписание:

21 августа, пятница — официальная тренировка среди мужчин и женщин;

22 августа, суббота — квалификация и подготовка к финалам;

23 августа, воскресенье — финалы.

По результатам соревнований будет сформирована основа состава сборной России.

Напомним, в прошлом году Сети парк принимал у себя этап отборочный этап чемпионата мира по памп-треку (подробнее).

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