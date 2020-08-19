Член общественной палаты России предложила ввести в школах курс занятий по медицинской грамотности

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Председатель национального родительского комитета, член общественной палаты России Ирина Волынец предложила ввести курс занятий по медицинской грамотности. Об этом сообщает RT на русском.
- В рамках курса важно объяснить школьникам основы индивидуальной защиты и технику применения средств индивидуальной защиты, типологию вирусных заболеваний и их потенциальную угрозу, правила поведения во время эпидемий, - говорится в тексте обращения.
По словам Волынец, другой частью данного курса должна стать профилактика вирусных заболеваний, например, базовые понятия правильного питания и ЗОЖ. При этом было отмечено, что курс должен быть необязательным, но может и входить в программу школьного предмета ОБЖ.
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