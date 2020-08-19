Дистанционно или нет: как будут учиться школьники в Удмуртии этой осенью? Фото: Амир Закиров

Главный вопрос, которым задают родители школьников в Удмуртии – смогут ли ребята вернуться в классы или учебный год начнется в дистанционном режиме? 19 августа глава республики Александр Бречалов прокомментировал этот вопрос во время традиционной прямой линии.

- На сегодняшний день мы планируем начать учебный процесс в обычном режиме, - отметил он. - Сергей Кравцов (Министр просвещения РФ - прим. Ред.) подтвердил нам такой режим работы.

Александр Владимирович также обратил внимание на то, что многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Он также отметил, что в новом учебному году в школу отправятся более 186 тысяч детей.

Кстати, высшие учебные учреждения, а также учреждения средне-специального образования также начнут работу в прежнем режиме.

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