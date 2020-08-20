На утро 20 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом

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В Удмуртии на утро 20 августа зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 40 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, по два случая зарегистрировано в Завьяловском, Вавожском районах, по одному случаю — в Можге, Алнашском, Игринском, Камбарском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 333 в удовлетворительном состоянии, 103 средней степени тяжести, 25 в тяжелом состоянии. Всего на 20 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 903 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 386 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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