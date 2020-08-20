21 машину «скорой» и 40 автомобилей для участковых врачей закупили в Удмуртии

Фото: Архив КП

19 августа в прямом эфире в своих социальных сетях Глава Удмуртии Александр Бречалов подвел итоги изменений, произошедших в здравоохранении, в том числе из-за пандемии коронавируса.

- Пандемия показала готовность нашей системы здравоохранения. Нам удалось быстро мобилизоваться и перестроить работу на борьбу с коронавирусом, - сказал Глава региона. - На это повлияла и закупка оборудования. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» мы получили 612 единиц разного медицинского оборудования.

Так, в больницы Удмуртии докупили 4 компьютерных томографа и 5 аппаратов УЗИ. До конца августа поступит еще 7 аппаратов УЗИ.

- Благодаря оптимизации автопарка Главы и Правительства Удмуртии, в города и районы республики поступил 21 автомобиль «скорой помощи» и 40 автомобилей для службы участковых и педиатров, - добавил Глава.

Кстати, во время прямоuj эфира Александр Бречалов ответил на один из самых интересующих жителей региона вопрос – как будет проходить новый учебный год в школах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 19 августа 2020 года: 27 новых случаев заражения и 20 человек в тяжелом состоянии.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.