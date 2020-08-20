В одной из школ Удмуртии родителей заставили покупать рабочие тетради

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В школах Глазова (Удмуртия) родителей заставили покупать рабочие тетради за свой счет. Об этом сообщает портал «Город Глазов».
В связи с этим, родители обратились в прокуратуру. В ведомстве отметили, что на данный момент на рассмотрении находится 40 представлений, которые были внесены директорам школ и их учредителям.
— С целью недопустимости аналогичных нарушений закона в 2020-2021 учебном году прокурорами объявлены 254 предостережения руководителям общеобразовательных организаций и органов управления образованием, в том числе заместителем прокурора Удмуртской Республики объявлено предостережение министру образования и науки республики, — сообщается на портале.
Также прокуратурой республики информация о состоянии законности в указанной сфере направлена в Правительство Удмуртии.
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