В одной из школ Удмуртии родителей заставили покупать рабочие тетради

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В школах Глазова (Удмуртия) родителей заставили покупать рабочие тетради за свой счет. Об этом сообщает портал «Город Глазов».

В связи с этим, родители обратились в прокуратуру. В ведомстве отметили, что на данный момент на рассмотрении находится 40 представлений, которые были внесены директорам школ и их учредителям.

— С целью недопустимости аналогичных нарушений закона в 2020-2021 учебном году прокурорами объявлены 254 предостережения руководителям общеобразовательных организаций и органов управления образованием, в том числе заместителем прокурора Удмуртской Республики объявлено предостережение министру образования и науки республики, — сообщается на портале.

Также прокуратурой республики информация о состоянии законности в указанной сфере направлена в Правительство Удмуртии.

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